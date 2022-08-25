Клещи покусали больше тысячи петербуржцев за неделю

Еще тысяча петербуржцев пострадала от клещей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше тысячи человек пострадали от нападения клещей за минувшую неделю. Итоги прошедших семи дней подвело Петебургское управление Роспотребнадзора. Там подсчитали, сколько раз пациенты обращались в больницы, поликлиники и травмпункты с жалобой на присасывание паразита.

- С 19 по 25 августа в медицинские организации Петербурга из-за клещей обратился 1001 человек, в том числе 125 детей возрастом до 17 лет, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В подавляющем число случаев, клещей горожане поймали при нахождении в Ленобласти или других регионах России. На Петербург приходится 142 укуса. Большая часть из них - 57 - получена в Курортном районе. Далее идут Пушкинский - 24, Приморский - 13.

За неделю энцефалитом заболели два человека, еще 19 пациентам поставили диагноз «иксодовый клещевой боррелиоз». Среди последних есть и один ребенок.