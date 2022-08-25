Всероссийские соревнования по стрельбе «Вечно живые» стартовали в Петербурге

Турнир по стрельбе среди бойцов спецподразделений стартовал в Петербурге. Фото: УФСИН РФ по СПб и ЛО.

VI Всероссийские соревнования по практической стрельбе на Кубок губернатора «Вечно живые» стартовали в Петербурге. В них принимают участие лучшие стрелки спецподразделений. А сам турнир посвящен памяти их павших товарищей.

- Соревнования по стрельбе из боевого оружия среди лучших бойцов спецподразделений России и ближнего зарубежья пройдут с 25 по 29 августа на базе спорт комплекса «Невский», - сообщает пресс-служба УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

На торжественную церемонию открытия соревнований приехали вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, глава Комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь, председатель Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольга Аришина, начальник УФСИН России по Петербургу и Ленобласти генерал-майор Игорь Потапенко, председатель совета общественно-патриотического движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» Федор Туркин.

Но главными гостями были ветераны спецназа и родственники погибших бойцов спецподразделений России.

Всего в соревнованиях участвуют 40 команд, 14 из которых представляют Петербург и Ленобласть. Причем три из 40 команд составлены исключительно из девушек.

А поскольку турнир включен в единый план Министерства спорта России, его участникам смогут присваивать спортивные разряды.