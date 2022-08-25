Новый ЖК появится на месте здания «Союзпечати» на Миргородской улице

Здание на Миргородской улице,1, снесут к концу года. Тут построят новый ЖК.

Тяжелая техника начала сносить масштабную кирпичную постройку советского периода на Миргородской улице, 1. Нынешний бизнес-центр, бывший когда-то головной конторой «Союзпечати» в Ленинграде, полностью демонтируют ради возведения нового жилого комплекса.

- На месте здания появится клубный дом бизнес-класса на 243 квартиры, - пишет «Петербургский дневник».

Рядом возведут второй корпус на 20 квартир.

Снос планируют завершить до конца нынешнего года, а с начала 2023-го площадку передадут строителям. Новое здание не должно выбиваться из окружающей застройки, поэтому его стилистику разработали с учетом соседства с Феодоровским собором и его «кремлевской стеной».

Напомним, что здание «Союзпечати» было построено в 1960 году, с середины 90-х оно работало как бизнес-центр со множеством офисов.