Суд не стал арестовывать и второго участника дела об избиении градозащитника у особняка Салтыковой

Суд отказал следствию в аресте фигуранта дела об избиении градозащитника. Фото: Олег ЗОЛОТО

Приморский районный суд Петербурга отказался арестовывать и второго фигуранта дела об избиении градозащитника Олега Мухина у особняка Салтыковой на Большой Морской улице. Судья мотивировал отказ следствию, тем, что обвиняемый не собирается скрываться от СК, а его преступление не тяжкое.

- Обвиняемый не судим, имеет регистрацию и постоянно проживает в Санкт-Петербурге, воспитывает малолетних детей, его мать больна. Заграничный паспорт отдал следователю, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Вместо отправки мужчины в СИЗО, суд определил ему в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Напомним, что инцидент с избиением градозащитника произошел 16 августа. После этого сносом особняка Салтыковой заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.