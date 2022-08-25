СК возбудил повторное дело о сносе особняка Салтыковой

Повторное дело возбуждено о сносе Дома Салтыковой. Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет России повторно возбудил уголовное дело о сносе особняка Салтыковой в Петербурге. Прошлое было прекращено прокуратурой города. Но СК решил оспорить это постановление и завести еще одно дело.

- Председатель СК России провел в Петербурге, на котором заслушал доклад о расследовании уголовного дела по факту сносов объектов культурного наследия, - сообщает пресс-служба СК.

Глава Следственного комитета потребовал от подчиненных инициировать повторный арест подозреваемого в избиении градозащитника Олега Мухин, снимавшего процесс демонтажа. Ранее суд отказал следствию, избрав задержанному запрет определенных действий в качестве меры пресечения.

А 25 августа такое же решение было принято и по второму фигуранту дела.