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Общество25 августа 2022 17:38

СК возбудил повторное дело о сносе особняка Салтыковой

Предыдущее прекратила прокуратура
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Повторное дело возбуждено о сносе Дома Салтыковой.

Повторное дело возбуждено о сносе Дома Салтыковой.

Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет России повторно возбудил уголовное дело о сносе особняка Салтыковой в Петербурге. Прошлое было прекращено прокуратурой города. Но СК решил оспорить это постановление и завести еще одно дело.

- Председатель СК России провел в Петербурге, на котором заслушал доклад о расследовании уголовного дела по факту сносов объектов культурного наследия, - сообщает пресс-служба СК.

Глава Следственного комитета потребовал от подчиненных инициировать повторный арест подозреваемого в избиении градозащитника Олега Мухин, снимавшего процесс демонтажа. Ранее суд отказал следствию, избрав задержанному запрет определенных действий в качестве меры пресечения.

А 25 августа такое же решение было принято и по второму фигуранту дела.