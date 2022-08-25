5-летнюю девочку-потеряшку обнаружили во Всеволожске

Патрульные Росгвардейцы помогли найти потерявшую внучку бабушку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Второй день подряд сотрудники Росгвардии помогают найтись потерявшимся детям. Накануне они вернули маме 5-летнего мальчика, отставшего от родителей во время семейной прогулки на самокатах. А 25 августа во Всеволожске искали бабушку 5-летней девочки, которая потерялась по дороге в магазин.

- Около 13 часов патрульный наряд вневедомственной охраны увидел у перекрестка Александровской и Ленинградской улиц плачущую 5-летнюю девочку. Поговорив с ребенком, росгвардейцы выяснили, что у нее «потерялась бабушка», с которой они вместе направлялись в магазин, - сообщает пресс-служба петербургского управления Росгвардии.

По счастью, девочка оказалась смышленой и смогла рассказать приметы бабушки. По ним стражи порядка и отыскали пожилую женщину. Та, упустив внучку, в панике бегала по соседним улицам.

Передав малышку любимой бабуле, наряд вернулся к патрулированию.