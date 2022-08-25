Дополнительные электрички пустят в пятницу и выходные из Петербурга к курортным местам

"Ласточки" и пригородные электрички повезут пассажиров в последние выходные лета. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дополнительные электрички повезут петербуржцев в Курортный район и на Финляндском направлении в последние выходные лета. Учитывая хорошую погоду и высокий спрос на загородные поездки, дирекция Октябрьской железной дороги назначила несколько поездов на пятницу, субботу и воскресенье.

- Прогнозируется, что в выходные температура вновь достигнет +30 градусов. Для удовлетворения спроса пассажиров 26 августа назначается дополнительная пара электропоездов «Ласточка»:Петербург – Выборг отправление в 11:30, прибытие в 12:47; Выборг - Петербург отправление в 11:05, прибытие в 12:17, - сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.

А 27 и 28 августа будут курсировать шесть доппоездов. Два до Зеленогорска и обратно, а четыре - до Белоострова через Курорт. Один из них вернется в Петербург через Парголово, а второй - через Сестрорецк.

Чтобы не стоять в очередях в кассы, пассажирам советуют покупать билеты в мобильном приложении.

26 августа:

№7905 «Ласточка» Санкт-Петербург – Выборг, отправление в 11:30, прибытие в 12:47;

№7906 «Ласточка» Выборг — Санкт-Петербург, отправление в 11:05, прибытие в 12:17.

27 и 28 августа :

№6021 Санкт-Петербург — Белоостров (через Сестрорецк), отправление в 14:35, прибытие в 15:43;

№6022 Белоостров – Санкт-Петербург (через Парголово), отправление в 15:50, прибытие в 16:29;

№6035 Санкт-Петербург — Белоостров (через Сестрорецк), отправление в 18:34, прибытие в 19:43;

№6098 Белоостров — Санкт-Петербург (через Сестрорецк), отправление в 19:48, прибытие в 20:59;

№6657 Санкт-Петербург — Зеленогорск, отправление в 16:32, прибытие в 17:31;

№6174 Зеленогорск — Санкт-Петербург, отправление в 18:01, прибытие в 18:58.