Дополнительные электрички пустят в пятницу и выходные из Петербурга к курортным местам

"Ласточки" и пригородные электрички повезут пассажиров в последние выходные лета.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Дополнительные электрички повезут петербуржцев в Курортный район и на Финляндском направлении в последние выходные лета. Учитывая хорошую погоду и высокий спрос на загородные поездки, дирекция Октябрьской железной дороги назначила несколько поездов на пятницу, субботу и воскресенье.
- Прогнозируется, что в выходные температура вновь достигнет +30 градусов. Для удовлетворения спроса пассажиров 26 августа назначается дополнительная пара электропоездов «Ласточка»:Петербург – Выборг отправление в 11:30, прибытие в 12:47; Выборг - Петербург отправление в 11:05, прибытие в 12:17, - сообщает пресс-служба городского Комитета по транспорту.
А 27 и 28 августа будут курсировать шесть доппоездов. Два до Зеленогорска и обратно, а четыре - до Белоострова через Курорт. Один из них вернется в Петербург через Парголово, а второй - через Сестрорецк.
Чтобы не стоять в очередях в кассы, пассажирам советуют покупать билеты в мобильном приложении.
26 августа:
№7905 «Ласточка» Санкт-Петербург – Выборг, отправление в 11:30, прибытие в 12:47;
№7906 «Ласточка» Выборг — Санкт-Петербург, отправление в 11:05, прибытие в 12:17.
27 и 28 августа :
№6021 Санкт-Петербург — Белоостров (через Сестрорецк), отправление в 14:35, прибытие в 15:43;
№6022 Белоостров – Санкт-Петербург (через Парголово), отправление в 15:50, прибытие в 16:29;
№6035 Санкт-Петербург — Белоостров (через Сестрорецк), отправление в 18:34, прибытие в 19:43;
№6098 Белоостров — Санкт-Петербург (через Сестрорецк), отправление в 19:48, прибытие в 20:59;
№6657 Санкт-Петербург — Зеленогорск, отправление в 16:32, прибытие в 17:31;
№6174 Зеленогорск — Санкт-Петербург, отправление в 18:01, прибытие в 18:58.