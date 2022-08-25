На шоу в честь закрытия турсезона в Петербурге потратят почти 40 млн рублей

Туристический сезон закроют на Дворцовой площади. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный готовится потратить почти 40 миллионов рублей на шоу по случаю закрытия туристического сезона в Петербурге. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок. Об этом пишет «Мойка 78».

- Шоу в честь закрытия летнего туристического сезона растянется на три дня. Местом проведения церемонии закрытия летнего сезона планируется выбрать Дворцовую площадь, - сообщает издание.

Сумма на проведение масштабного мероприятия не должна превышать 39,2 миллиона рублей, но может оказаться и меньше, если победитель аукциона понизит цену в ходе торгов. В программе заявлены: торжественная церемония закрытия турсезона, выступление музыкальных коллективов и общие культурные развлечения.

В прошлом году аналогичный праздник прошел в рамках фестиваля Всемирного дня туризма 25-26 сентября. Даты нынешнего шоу пока не утверждены.