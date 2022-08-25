В Петербурге дикий крыс пролез в клетку домашней подруги и оставил потомство на память

В Петербурге ищут семью для 12 новорожденных крысят. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пугающе-романтическая история произошла в доме одной из жительниц Петербурга. Женщина держит в своей квартире декоративную крысу-девочку. Но неизвестным образом в дом смог пробраться дикий крыс с улицы, который пролез в клетку через широкие прутья и оплодотворил домашнюю самочку, оставив потомство на память. Теперь малышей пытаются пристроить в хорошие руки.

- Начинают поиски дома полупасючата. Им пять недель. Очень милые, прыгучие, ушастые. Девять мальчиков и три девочки. Они родились у декоративной крысы, в клетку к которой смог забраться пасюк через широкие прутья, - сообщает хозяйка в группе «Фонд Помощи Брошенным Крысам Петербурга» ВКонтакте.

Женщина отмечает, что новорожденным крысятам нужны очень терпеливые новые хозяева, так как малыши все же наполовину дикие. Зато будут точно сообразительнее просто декоративных грызунов, ведь жизнь на улице учит многому.

Сам папа был изловлен «на месте преступления» и выдворен на улицу.