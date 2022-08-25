Квартиры у жителей петербургских хрущевок будут выкупать по рыночной цене

Квартиры в хрущевках будут выкупать по рыночным ценам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Квартиры у владельцев петербургских хрущевок, попавших под программу реновации, будут выкупать по рыночной цене. Об этом заявил губернатор Алекандр Беглов, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала 78.

- Собственники квартир получат компенсацию по рыночной стоимости квадратного метра и смогут самостоятельно решить свой жилищный вопрос, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Что касается нанимателей квартир, то очередников обещают обеспечить новым жильем по нормативам. То есть 18 квадратных метров на человека, если в квартире несколько жильцов, или 33 метра, если человек живет один.

При этом глава города подчеркнул, что жители хрущевок сами определяют, участвовать в программе реновации или нет.