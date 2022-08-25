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Общество25 августа 2022 20:13

Квартиры у жителей петербургских хрущевок будут выкупать по рыночной цене

Очередникам-нанимателям обещают дать жилье по нормативам
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Квартиры в хрущевках будут выкупать по рыночным ценам.

Квартиры в хрущевках будут выкупать по рыночным ценам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Квартиры у владельцев петербургских хрущевок, попавших под программу реновации, будут выкупать по рыночной цене. Об этом заявил губернатор Алекандр Беглов, отвечая на вопросы журналистов в эфире телеканала 78.

- Собственники квартир получат компенсацию по рыночной стоимости квадратного метра и смогут самостоятельно решить свой жилищный вопрос, - приводит слова губернатора пресс-служба Смольного.

Что касается нанимателей квартир, то очередников обещают обеспечить новым жильем по нормативам. То есть 18 квадратных метров на человека, если в квартире несколько жильцов, или 33 метра, если человек живет один.

При этом глава города подчеркнул, что жители хрущевок сами определяют, участвовать в программе реновации или нет.