Дожди и до плюс 23 градусов будет в Петербурге 26 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге резко ушла жара и даже кажется, что насовсем. В пятницу, 26 августа 2022 года, в Северной столице будет дождливо и тепло. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня, по периферии уходящего на восток циклона, на территорию региона продолжится поступление холодного воздуха. В такой ситуации в Северной столице при облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие дожди, - сообщил синоптик.

Днем в городе воздух прогреется до плюс 21-23 градусов, по Ленинградской области всего 19-24 градуса тепла. Ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду.

В субботу без осадков и вновь станет жарко. Знойная погода простоит все выходные, а после начнет холодать.