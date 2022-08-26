Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 августа 2022 5:53

Мужчина обгорел в постели в квартире на проспекте Народного Ополчения в Петербурге

Пожар произошел в жилом доме в ночь на 26 августа
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Мужчина пострадал во время пожара в жилой квартире в Петербурге

Мужчина пострадал во время пожара в жилой квартире в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ночной пожар произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В результате ЧП пострадал мужчина, который обгорел, находясь в своей постели. Сообщение о возгорании в квартире в доме 219 по проспекту Народного Ополчения поступило на пульт экстренной службы в 00:20 часов 26 августа 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.

- В трехкомнатной квартире в одной из комнат происходило горение постельного белья, - рассказали спасатели.

В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали с ожогами в больницу.

С огнем спасатели справились в течение 15 минут. Возгорание полностью ликвидировано. С пожаром боролись 14 человек личного состава МЧС и три пожарные машины. Причина возгорания сейчас устанавливается.