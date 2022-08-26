Мужчина обгорел в постели в квартире на проспекте Народного Ополчения в Петербурге

Мужчина пострадал во время пожара в жилой квартире в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ночной пожар произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга. В результате ЧП пострадал мужчина, который обгорел, находясь в своей постели. Сообщение о возгорании в квартире в доме 219 по проспекту Народного Ополчения поступило на пульт экстренной службы в 00:20 часов 26 августа 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС города.

- В трехкомнатной квартире в одной из комнат происходило горение постельного белья, - рассказали спасатели.

В результате пожара пострадал мужчина. Его госпитализировали с ожогами в больницу.

С огнем спасатели справились в течение 15 минут. Возгорание полностью ликвидировано. С пожаром боролись 14 человек личного состава МЧС и три пожарные машины. Причина возгорания сейчас устанавливается.