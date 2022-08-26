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Здоровье26 августа 2022 6:00

Дополнительные коронавирусные койки развернули в больнице Святого Великомученика Георгия в Петербурге

В общей сложности в городе развернуто более 3 тысяч инфекционных мест
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Еще 100 ковидных коек развернули в Петербурге 26 августа

Еще 100 ковидных коек развернули в Петербурге 26 августа

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжает сезонный подъем заражений коронавирусом. Каждый день в городе выявляют по 4 тысячи зараженных. Поэтому в комитете по здравоохранению было принято решение развернуть дополнительные койки для лечения тяжело больных. Так, новые места развернули в больнице Святого Великомученика Георгия. Об этом в комитете сообщили 26 августа 2022 года.

- С сегодняшнего дня увеличено на 100 количество инфекционных коек в Городской больнице Святого Великомученика Георгия, - сообщили в комитете.

В общей сложности в Петербурге больных коронавирусом принимают в 11 больницах города, где развернуто более 3 тысяч коек. На утром 26 августа из них свободно более 22 процентов мест.