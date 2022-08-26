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Происшествия26 августа 2022 6:07

Прокуратура начала проверку после жестокого избиения 12-летней девочки сверстницей в Петербурге

Все зверские издевательства дети сняли на видео
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Прокуратура начала проверку после жестокого избиения 12-летней девочки сверстницей в Петербурге

Прокуратура начала проверку после жестокого избиения 12-летней девочки сверстницей в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге прокуратура начала проверку после того, как по сети разлетелось видео со зверским избиением 12-летней девочки сверстницей. Драка произошла 9 августа 2022 года на спортивной площадке на Меншиковском проспекте. Одна девочка жестоко избивала свою подруга, таскала ее за волосы по земле и била ногами. Об этом в прокуратуре рассказали 26 августа 2022 года.

- Прокуратура Калининского района проводит проверку по сообщению, размещенному в сети «Интернет», содержащему видеозапись, на которой видно, как малолетнюю девочку повалила на землю сверстница и начала избивать, - рассказали в ведомстве.

Сейчас специалисты дадут оценку не только произошедшему в хоккейной "коробке", но и действиям родителей детей, а также мерам, которые принимают органы по профилактике правонарушений и конфликтов среди несовершеннолетних.