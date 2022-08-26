Девочку месяц насиловал старший брат в Ленобласти

Житель Всеволожского района насиловал несовершеннолетнюю сестру Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области девочка в течение месяца подвергалась сексуальному насилию со стороны старшего брата. Об этом в полицию заявила их мать. Женщина обратилась с заявлением в органы 24 августа 2022 года, после чего ее сына задержали, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Женщина пояснила, что в поселке имени Морозова ее старший 27-летний сын домогался до своей 15-летней сестры, - рассказал источник.

Делом сразу же занялись сотрудники полиции. Они задержали мужчину. По уточненной информации, со 2 по 20 августа этого года он насиловал свою младшую сестру. На данный момент проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мужчина пять лет провел в колонии за наркотики и освободился в январе прошлого года. Также он был судим за угон.