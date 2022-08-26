Беглов обещал сделать максимально прозрачным голосование по реновации «хрущевок» в Петербурге

Беглов обещал сделать максимально прозрачным голосование по реновации в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал сделать максимально прозрачным процесс голосования по реновациям "хрущевок". С такой просьбой к градоначальнику обратились горожане, которые и проживают в домах, попадающих под программу. Об этом глава города рассказал 26 августа 2022 года.

- Большинство сообщений, которые приходят на мою страницу на эту тему, содержат просьбу постараться сделать процедуру голосования жильцов по вопросу вступления в программу максимально прозрачной. Она в основном регулируется федеральным законом и на региональном уровне это подправить невозможно, - пояснил губернатор.

Беглов рассказал, что уже поручил проработать предложение по корректировки действующего закона. Для того, чтобы голосование было прозрачным, нужно четко прописать, кто может инициировать данное голосование, как проходить, чтобы было понятно и открыто для всех.