Умер ветеран и почетный житель центра Петербурга Александр Топтыгин

Умер почетный житель центра Петербурга Александр Топтыгин / Фото: Администрация Центрального района

В Санкт-Петербурге умер ветеран Великой Отечественной войны и почетный житель Центрального района города Александр Топтыгин. Он скончался на 99 году жизни. Об этом 25 августа сообщили в районной администрации.

- Совсем юным Александр Николаевич ушел на фронт связистом, участвовал в боях под Ленинградом, Воронежем и Сталинградом. Получил медаль «За отвагу». Освобождал Венгрию и Югославию. 9 мая 1945 года встретил в Австрии, - рассказали в администрации.

Вернувшись с фронта, Топтыгин отправился работать на Ленинградский завод газовой аппаратуры, а после в Всесоюзном институте химического машиностроения. Он работал над созданием первого советского прибора ночного видения, а также аппаратов для космоса.

Помимо этого Александр Николаевич был очень активным и занимался общественной рабой. В свое время был депутатом Смольнинского районного совета.

- Светлая память об Александре Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах.