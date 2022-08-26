Женщина с двумя детьми пострадали в ДТП на трассе «Нарва» в Ленинградской области

Семья с двумя детьми врезалась в столб на автомобиле в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Семья с двумя детьми попала в серьезное ДТП на трассе "Нарва" в Ленинградской области. Авария произошла утром 25 августа 2022 года на 97-м километре дороги в Волосовском районе региона. Машина вылетела в кювет и врезалась в опору ЛЭП. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- В 8:40 часов утра 41-летний мужчина на автомобиле "Акура" потерял управление. Машину занесло и она улетела в правый кювет, где врезалась в столб, - рассказали в полиции.

В итоге очень серьезно пострадала супруга водителя, 38-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Пострадали и их дети восьми и 11 лет. Младшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Старшего осмотрели медики на месте аварии и после оказания помощи отпустили домой.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются детали произошедшего.