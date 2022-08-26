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Происшествия26 августа 2022 8:28

Мужчина зарезал нового любовника бывшей жены в Ленобласти, которого она привела к ним домой

Подозреваемого в убийстве уже задержали
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Ленобласти ревнивый мужчина убил нового парня бывшей жены

В Ленобласти ревнивый мужчина убил нового парня бывшей жены

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области развернулась настоящая трагедия из-за ревности. 27-летний житель города Луга убил нового ухажера своей бывшей супруги. Все произошло в квартире, где бывшие супруги до сих пор проживали вместе. Об этом 26 августа 2022 года рассказали в следственном комитете 47-го региона.

- Вечером 25 августа мужчина вернулся домой, где проживал вместе с бывшей женой. У женщины оказался в гостях ухажер. В пылу ревности у мужчины начался конфликт с любовником бывшей. Завязалась драка и хозяин квартиры несколько раз ударил ножом в живот сопернику, от чего тот скончался на месте, - рассказали в комитете.

Женщина сразу же позвонила в полицию и мужчину задержали. Уже возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится проверка и устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.