Мужчину задержали за развращение 10-летнего мальчика в Петербурге

Жителя Юго-Запада Петербурга заподозрили в педофилии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге жителя Красносельского района задержали по подозрению в педофилии. Мужчина на пятом десятке приглашал в гости десятилетнего мальчика и всячески его развращал. Об этом 25 августа 2022 года в полицию заявила мать ребенка, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В полицию Красносельского района обратилась 34-летняя мать малолетнего ребенка. Женщина рассказала, что с 21 по 22 августа неизвестный мужчина в одной из квартир в доме на Ленинском проспекте развращал ее сына, - рассказал источник.

Женщина даже указала на определенную квартиру, где творили неладное с ее ребенком. Во втором часу ночи полицейские нагрянули по указанному адресу. В квартире они задержали 47-летнего мужчину и отправили в следственный комитет на допрос.

По предварительной версии, мужчина какое-то время переписывался с мальчиком в интернете. В итоге уговорил ребенка прийти в гости, где показывал ему игрушки из секс-шопа.