Автомобилисты устроили жесткую драку с удушением на Октябрьской набережной в Петербурге

Автомобилисты устроили жесткую драку на Октябрьской набережной в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Жесткие разборки автомобилистов в Санкт-Петербурге попали на видео. Вечером 25 августа 2022 года на Октябрьской набережной, стоявшей в пробках водители заметили массовую драку нескольких мужчин. Они сцепились между двумя автомобилями и даже душили одного из участников. Об этом очевидцы рассказали в социальной сети.

- Разборки автолюбителей на Октябрьской набережной, - поделились видео в сетях.

На кадрах видно, как у края дороги стоят две машины. Между ними толкаются пять мужчин. Одного из самых крупных пытается душить парень. Другой пытается расцепить удушающий захват, двое других держат друг друга, не давая подоспеть на помощь к друзьям.

С чего началась такая яростная схватка, свидетели не знают. Вызвал ли кто-то полицию, тоже не сообщается.