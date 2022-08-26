Съезд с ЗСД на Планерную улицу в Петербурге закроют 27 августа

Съезд с ЗСД на Планерную улицу закроют утром 27 августа Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Утром 27 августа 2022 года на ЗСД в Санкт-Петербурге перекроют движение. В городе будет проходить велосипедный пробег "Приморская восьмерка". В целях безопасности проведения спортивного мероприятия на время закроют съезд со скоростной платной трассы на Планерную улицу в Приморском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

- В связи с проведением велопробега "Приморская восьмерка" 27 августа, в период с 11:00 до 12:00 планируется временное перекрытие движения за пределами ЗСД – на улице Планерная, в связи с этим проезд по съезду с ЗСД на Планерную будет кратковременно недоступен, - рассказали в пресс-службе ЗСД.

Информация о перекрытии будет выводиться на табло на трассе. В качестве альтернативы автомобилистам рекомендуют пользоваться соседним съездом с ЗСД на Богатырский проспект.