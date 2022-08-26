Семилетний мальчик сам вернулся домой после падения из окна в Ленобласти

Во Всеволожске 7-летний мальчик выпал из окна второго этажа Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области семилетний ребенок выпал из окна. И несмотря на травмы, сам вернулся домой и рассказал о случившемся родителям. Все произошло вечером 25 августа 2022 года во Всеволожске, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Вечером семья из 47-летнего отца, 42-летней матери и троих сыновой 12-ти, девяти и семи лет отдыхала в своем частном доме на Пироговской набережной. После ужина младший мальчик поднялся в свою комнату на втором этаже, - рассказал источник.

Ребенок стал играть и в какой-то момент забрался на подоконник, облокотившись на москитную сетку. Та не выдержала, выпала, а вместе с ней и мальчик.

После падения мальчик поднялся с земли, зашел домой с главного входа и сообщил родителям о случившемся. Ошарашенные мать и отец сразу же отвезли сына в районную больницу. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.