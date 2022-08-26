Криминальный «канал» легализации мигрантов накрыли в Петербурге

В Петербурге полиция и пограничники выявили криминальную схему легализации мигрантов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции вместе с пограничниками накрыли криминальную схему легализации мигрантов. Незаконный "канал" организовали трое приезжих: 50-летняя женщина и двое парней 22 и 23 лет. Об этом 26 августа 2022 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В феврале 2020 года женщина и ее подельник открыли ИП и ставили на учет мигрантов. Для этого они вносили ложные сведения в документы, использовали поддельные печати и оттиски, - рассказали в полиции.

С каждого своего клиента они брали порядка 6,5 тысяч рублей. На данный момент известно, что по такой схеме были легализованы более 2 тысяч мигрантов.

Во время обыска у подозреваемых нашли 42 банковские карты, более 500 заполненных бланков, печати, документы, телефоны, компьютеры и многое другое, в том числе почти 1,5 миллиона рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело.