На замену вагонов в метро Петербурга потратят 242,6 млрд рублей

242,6 млрд рублей потратят на замену вагонов в метро Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В метрополитене Санкт-Петербурга обновят вагоны поездов за 242,6 миллиардов рублей. 26 августа 2022 года городской метрополитен заключил контракт с АО "Трансхолдлизинг" на поставку подвижных составов в лизинг. Контракт рассчитан на 25 лет. Об этом рассказали в Смольном.

- Такая масштабная замена подвижного состава – первая в истории нашего метрополитена. 950 вагонов – это практически половина вагонного парка, - сказал губернатор Александр Беглов.

Известно, что часть денег - 96,9 миллиардов рублей - на обновление вагонов метрополитена Северной столицы была предоставлена из Фонда национального благосостояния.

В целом в Петербурге последние годы идет обновление общественного транспорта. На улицах города уже появились новые современные трамваи, автобусы и троллейбусы.