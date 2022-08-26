Подготовка к отопительному сезону в Петербурге закончится к 1 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге завершается подготовка к новому отопительному сезону 2022/2023 годов. Техническая готовность систем теплопотребления зданий должна быть обеспечена к 1 сентября 2022 года. Об этом 26 августа сообщили в Смольном.

- На текущую дату готовность объектов энергетики составляет 85 процентов. Особое внимание необходимо обратить на культуру производства и восстановление нарушенного в процессе работ благоустройства, - отметил вице-губернатор города Сергей Дрегваль.

За лето специалисты провели 65 температурных и более 650 гидравлических испытаний на тепловых сетях. 1,6 тысяча дефектов на трубах были устранены.

В первую очередь подготовка ведется в детских, учебных и образовательных учреждениях. Когда планируется топить батареи и жилых домах города, пока что не сообщается. Обычно отопительный сезон начинается с середины сентября.