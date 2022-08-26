«Ночь кино» пройдет на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 27 августа

"Ночь кино" пройдет в Петербурге 27 августа Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пройдет всероссийская ежегодная акция «Ночь кино». Мероприятие состоится 27 августа 2022 года и будет приурочено ко Дню российского кинематографа. Об этом рассказали в правительстве Северной столицы.

- Культурные площадки в городе проведут в этот день лекции, экскурсии, мастер-классы и показы известных российских фильмов. Гости мероприятия смогут бесплатно попасть в павильоны «Ленфильма», посмотреть кино на Дворцовой площади и познакомиться с известными деятелями этого вида искусства, - рассказали в пресс-службе.

Кинопоказы под открытым небом на главной площади Петербурга начнутся в 20:00 часов. Зрителям покажут картины отечественного производства «Батальонъ», «Легенда № 17», а также полнометражный мультфильм «Смешарики. Легенда о золотом драконе».

Помимо этого показы пройдут в досуговых центрах «Подвиг» и «Чайка», а также кинотеатрах «Восход», «Аврора», «Родина» и «Фильмофонд».