Культовый клуб Mod на канале Грибоедова в Петербурге объявил о закрытии в сентябре

Клуб Mod на канале Грибоедова в Петербурге закроется в сентябре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге уходит эпоха. Культовый клуб Mod на канале Грибоедова закрывается. Площадка проработает до конца августа, проведет прощальные вечеринки 27 и 28 августа и закроет двери. Об этом рассказали владельцы площадки.

- Клуб Mod работает на привычной вам локации на Канале Грибоедова до конца этого месяца. На Канале Грибоедова мы проработали 12 долгих лет кутежа и угара, и это мы только раскачивались, - появилось сообщение в официальной группе клуба в соцсетях.

Первый Mod открылся еще 16 лет назад на Конюшенной площади. Он быстро стал точкой притяжения молодежи благодаря своей атмосфере. В 2010 году клуб переехал рядом на канал Грибоедова, где постоянно проходили концерты самых разных направлений музыки от техно до тяжелого рока.

На прощальных концертах выступят не менее культовые группы середины 2000-х годов: "Психея", "Порт(812)", "ПТВП" и многие другие.

Как намекают владельцы, на этом история Mod не закончится. В будущем площадку планируется открыть на новом месте. Но каком, пока неизвестно.