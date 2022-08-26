Суд арестовал мужчину, напавшего с ножом на 13-летнюю девочку в Петергофе

Хулигана из Петергофа отправили до суда под арест. Фото: Росгвардия СПб

Петродворцовый районный суд Петербурга отправил под арест 26-летнего мужчину, который два дня назад на улице напал с ножом на 13-летнюю школьницу. В результате та получила две резаных раны, по счастью не опасных для жизни. Самого хулигана скрутила Росгвардия.

- Около 19 часов 15 минут обвиняемый, находясь у дома 29 по Разводной улице, из хулиганских побуждений нанес ножом два удара в область головы несовершеннолетней девочке, причинив ей резаную рану скулы слева и ссадину щеки справа, - сообщает Объединенная пресс-служба судов.

После этого неадекватного мужчину задержали, а позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.

Расследование дела взял на личный контроль глава Следственного комитета России.