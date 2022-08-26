Фонтан «Рождение Афродиты» открыли в саду Сан-Галли в Петербурге

В сад Сан-Галли вернулась скульптурная группа фонтана «Рождение Афродиты» / Фото:Водоканал

В саду Сан-Галли в Санкт-Петербурге после реконструкции торжественно открыли фонтан "Рождение Афродиты". На церемонии присутствовал губернатор города Александр Беглов. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в воссоздании скульптуры и фонтана, который не работал более 40 лет.

- Санкт-Петербург – столица фонтанов. В этом году в разных районах Петербурга после реконструкции откроются 10 фонтанов, 6 из них - в самые ближайшие дни, - отметил градоначальник.

Скульптура Афродиты - точная бронзовая копия оригинала. Скульптурная группа была создана еще в 1890-х годах и украшала залы особняка Франца Сан-Галли. Во время реконструкции в 1930-х годах скульптура была перенесена в сад, но со временем, под воздействием окружающей среды, стала разрушаться. Ее забрали на реставрацию, а после установили в здании КГИОП. Поэтому, для законченного образа фонтана в саду была сделана точная копия из бронзы.