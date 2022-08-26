Микроавтобус перевернулся после ДТП на КАД в Петербурге

Микроавтобус перевернулся на КАДе после ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Серьезное ДТП произошло днем 26 августа на внешнем кольце КАДа. На северном участке трассы после столкновения с легковой «Киа» перевернулся микроавтобус «Форд». Автомобиль оказался грузовым фургоном, поэтому, предварительно, кроме водителя в кабине никого не оказалось.

- ДТП на КАДе по направлению Комендантского проспекта. «Форд Транзит» перевернулся и лежит. «Киа» увезли на эвакуаторе, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Сейчас на участке между Суздальским проспектом и Выборгским шоссе из-за аварии скопилась пробка. Затор растянулся на 2,5 километра. Сведения о пострадавших уточняются.

Напомним, что утром пятницы на КАДе произошло еще одно серьезное ДТП с участием такого же микроавтобуса «Форд», но пассажирского. Его водитель не заметил мусоровоз и протаранил тяжелую машину. По счастью, в аварии никто не погиб.