Камерунского боксера задержали по обвинению в попытке изнасилования соседки в Мурино

Полиция задержала африканского боксера по подозрению в попытке изнасилования жительницы Мурино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали 36-летнего уроженца Камеруна, которого соседка по дому в Мурино обвинила в попытке изнасилования. Известно, что африканец - спортсмен, занимается боксом и даже встречался на ринге с националистом Вячеславом Дациком, возобновившим карьеру бойца после освобождения из колонии.

- Женщина заявила, что утром 24 августа сосед-иностранец предложил ей встретиться у него в квартире, - пишет «Мойка 78».

Затем якобы камерунец оставил даме ключи от своей квартиры и ушел в магазин. Та ждала у двери. А потом кавалер вернулся, затащил гостью внутрь, силой сорвал одежду и попытался изнасиловать, но не смог из-за ее сопротивления.

Тем не менее, мужчина удерживал жертву еще почти сутки, прежде чем она смогла пойти в туалет и оттуда вызвать полицию.

Сейчас уроженец Африканского континента задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.