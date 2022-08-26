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Происшествия26 августа 2022 14:21

Камерунского боксера задержали по обвинению в попытке изнасилования соседки в Мурино

Женщина заявила, что спортсмен держал ее взаперти всю ночь
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Полиция задержала африканского боксера по подозрению в попытке изнасилования жительницы Мурино.

Полиция задержала африканского боксера по подозрению в попытке изнасилования жительницы Мурино.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Всеволожского района Ленобласти задержали 36-летнего уроженца Камеруна, которого соседка по дому в Мурино обвинила в попытке изнасилования. Известно, что африканец - спортсмен, занимается боксом и даже встречался на ринге с националистом Вячеславом Дациком, возобновившим карьеру бойца после освобождения из колонии.

- Женщина заявила, что утром 24 августа сосед-иностранец предложил ей встретиться у него в квартире, - пишет «Мойка 78».

Затем якобы камерунец оставил даме ключи от своей квартиры и ушел в магазин. Та ждала у двери. А потом кавалер вернулся, затащил гостью внутрь, силой сорвал одежду и попытался изнасиловать, но не смог из-за ее сопротивления.

Тем не менее, мужчина удерживал жертву еще почти сутки, прежде чем она смогла пойти в туалет и оттуда вызвать полицию.

Сейчас уроженец Африканского континента задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.