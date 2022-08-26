СК завел дело на камерунского боксера после его попытки изнасиловать соседку в Мурино

СК завел дело на боксера из Камеруна, который домогался соседки по дому. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело о сексуальном насилии против 36-летнего гражданина Камеруна, профессионального боксера, которого обвинила в попытке изнасилования соседка по дому в Мурино.

- По данным следствия, в ночь с 24 на 25 августа подозреваемый, находился в арендованной квартире вместе с девушкой, проживающей в этом же доме. В ходе употребления алкогольных напитков подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

По словам девушки, попытка изнасилования сорвалась, так как она оказывала сопротивление и спортсмен не смог реализовать свои планы. Тем не менее, он запер гостью в квартире и не выпускал до утра, пока она не отпросилась в туалет и оттуда сообщила все подруге. Та вызвала на адрес полицию.

Африканца задержали. Следствие ходатайствует о его аресте до суда.