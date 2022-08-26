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Происшествия26 августа 2022 14:58

СК завел дело на камерунского боксера после его попытки изнасиловать соседку в Мурино

Сам мужчина задержан полицией
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК завел дело на боксера из Камеруна, который домогался соседки по дому.

СК завел дело на боксера из Камеруна, который домогался соседки по дому.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудил уголовное дело о сексуальном насилии против 36-летнего гражданина Камеруна, профессионального боксера, которого обвинила в попытке изнасилования соседка по дому в Мурино.

- По данным следствия, в ночь с 24 на 25 августа подозреваемый, находился в арендованной квартире вместе с девушкой, проживающей в этом же доме. В ходе употребления алкогольных напитков подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба областного управления СК.

По словам девушки, попытка изнасилования сорвалась, так как она оказывала сопротивление и спортсмен не смог реализовать свои планы. Тем не менее, он запер гостью в квартире и не выпускал до утра, пока она не отпросилась в туалет и оттуда сообщила все подруге. Та вызвала на адрес полицию.

Африканца задержали. Следствие ходатайствует о его аресте до суда.