Беглов: вокруг закона о реновации много фейков, небылиц и вранья

Беглов прокомментировал ситуацию вокруг закона о реновации. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга прокомментировал вопрос о реновации, который сильно обеспокоил жителей города. Под снос, согласно закону о комплексном развитии территорий, попадают дома-хрущевки 1957-70 годов постройки. Но их жители бояться переезда «на выселки» и не до конца понимают, как именно будет работать программа. Глава города отметил, что вокруг этой темы поднят нездоровый ажиотаж.

- Вокруг этого вопроса сейчас очень много спекуляций, фейков, небылиц, откровенного вранья. Мы действуем в соответствии с федеральными нормами и ничего не придумываем, - приводит слова Александра Беглова пресс-служба Смольного.

Губернатор подчеркнул, что программа реновации позволит петербуржцам улучшить условия их жизни. Так, квартиры у собственников будут выкупать по рыночной цене, после чего люди сами смогут купить жилье там, где хотят.

А очередникам-нанимателям выдадут новую жилплощадь исходя из норматива 33 квадратных метра на одинокого человека или по 18 на тех, кто живет вдвоем и более.