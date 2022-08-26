Плавучая научная станция «Северной полюс» уйдет в первый рейс из Петербурга

Научная платформа "Северныйполюс" отправится в свой первый рейс. Фото: пресс-служба вице-губернатора СПб Олега Эргашева.

Петербургские ученые - участники арктической экспедиции «Северный полюс-41» готовятся отправиться в свой очередной рейс. Особенным он будет потому, что состоится на новом научном судне - ледостойкой самодвижущейся платформе «Северный полюс», построенной на Адмиралтейских верфях.

- В июне 2022 года состоялся завершающий этап ходовых испытаний. ЛСП «Северный полюс» передана Росгидромету и вошла в состав научно-экспедиционного флота Арктического и антарктического научно-исследовательского института, - сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

С ближайшее время судно выйдет в свой первый научный рейс, взяв курс на Северный Ледовитый океан. на борту платформы есть полноценный исследовательский центр с 15 лабораториями.

Отплытие из Петербурга намечено на День знаний, 1 сентября.