В Петербурге до конца 2022 года обустроят 10 километров велодорожек

Несколько дорожек удалось обустроить благодаря расширению зоны платных парковок. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двадцать километров велодорожек появится в Петербурге за два года. Половину из них обустроят к концу года, другую примутся создавать в 2023-ес. Так, например, в середине лета открыли веломаршрут в Курортном районе в Рощино, или пожертвовали частью улицы Большая Зеленина в Петроградском районе, там нарисовали специальную выделенную полосу. Выделенка для двухколесного транспорта есть теперь на набережной реки Фонтанки, проспекте Большевиков.

- В Петербурге сейчас порядка 130 километров велодорожек. В центре города они создаются благодаря зонам платной парковки на улицах, где теперь не заставлено все машинами как раньше. Теперь передвигаться на велосипедах стало гораздо удобнее, - подчеркнул директор городского центра управления парковками Петербурга Михаил Курдяев.

В следующем году велодорожки обустроят на Комендантском проспекте, на улице Парашютной и в Пушкине.