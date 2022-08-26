Прокурор, следователь и оперуполномоченный из Петербурга получили от 5 до 7 лет за миллионные взятки

Троих силовиков осудили в Петербурге за взятки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Троих бывших сотрудников правоохранительных органов осудили в Петербурге за многомиллионные взятки. Силовики решили подзаработать на таможне, где была начата проверка в отношении коммерческой фирмы.

- Подозреваемый, будучи назначенным на должность заместителя Санкт-Петербургского транспортного прокурора СЗТП, понимая, что может способствовать непринятию процессуального решения о возбуждении уголовных дел за взятку в 1,5 миллиона рублей, предложил знакомому стать посредником, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Схема сработала, деньги были получены. После этого обвиняемый с подельником нашли еще одного руководителя фирмы, предложив ему те же услуги.

Вскоре к делу в качество посредников для поиска потенциальных жертв привлекли старшего следователя ГСУ СК России по Петербургу и еще одного оперуполномоченного.

Вскоре аппетиты подельников выросли до суммы в 37 миллионов рублей. К этому моменту за группой следили оперативники и часть огромной взятки была передана мечеными купюрами.

Всех троих задержали и отдали под суд. По статьям за мошенничество, получение и дачу взяток, фигурантов осудили на 8,5 а также 7 и 5 лет колонии строгого режима.