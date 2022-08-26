СКА одержал третью подряд победу на турнире Пучкова в Петербурге

СКА одержал три победы подряд на домашнем турнире. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский СКА одержал третью подряд победы на хоккейном турнире имени Никола Пучкова. На этот раз был повержен ХК «Сочи». Южане пропустили от армейцев пять шайб, ответив лишь раз.

- Лидируя в турнирной таблице турнира Пучкова, СКА выходил на игру против «Сочи» в оптимальном составе. Место в воротах тренерский штаб армейцев доверил Дмитрию Николаеву, а в звеньях были лишь незначительные перестановки, - отмечает пресс-служба невских армейцев.

СКА начал активно и уже на шестой минуте Яшкин реализовал большинство. Через девять минут гости ответили тем же - 1:1. Но запив по два раза во втором и третьем периодах. петербуржцы не дали усомниться в своей силе. Счет по броскам в ворота это отражает - 71 на 40.

Напомним, что до этого на домашнем турнире СКА обыграл «Северсталь» (4:1) и «Сибирь» (4:2).