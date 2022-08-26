Первые передвижные пункты вакцинации от гриппа начали работать в Петербурге

Первые мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в Выборгском районе. Фото: Комздрав СПб

С 26 августа в Петербурге начали свою работу мобильные пункты вакцинации от гриппа. Первые из них организовал Выборгский район. Микроавтобусы с врачами внутри расположились у станций метро «Проспект Просвещения» и «Озерки».

- Вакцинация в мобильных пунктах пользуется популярностью. Сегодня только на одном пункте возле станции метро «Проспект Просвещения» за три часа вакцинировались более 70 человек, - сообщает пресс-служба Комитета по здравоохранению.

А вскоре количество таких пунктов еще вырастет. С 29 микроавтобусы появятся возле станций метро «Удельная» и «Парнас». Прививки от гриппа в них будут делать 8.30 до 19.30, ежедневно, кроме воскресенья.

Медики отмечают, что в условиях роста заболеваемости коронавирусом, прививка от гриппа не даст ослабить организм и поразить его вирусом.