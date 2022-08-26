Губернатор Петербурга встретился с главой Следственного комитета

Беглов встретился с Бастрыкиным в Петербурге. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился со своим тезкой главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Официально пресс-служба Смольного сообщает, что обсуждалось лишь сотрудничество города и СК.

- Губернатор поздравил Александра Бастрыкина и коллектив Санкт Петербургского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции с юбилеем. 25 лет назад филиал был создан главой СК, - отмечается в сообщении на сайте городской администрации.

В качестве подарка летом этого года вуз получил новое отремонтированное здание в Басковом переулке.

При этом на встрече наверняка поднималась градозащитная тема , ставшая особенно громкой после сноса флигелей во дворе особняка Салтыковой на Большой Морской. СК возбудил в связи с этим несколько уголовных дел, а на площадку приезжал лично Александр Бастрыкин.

С другой стороны, конфликт прокомментировал и губернатор.

- Проблема сохранения культурного наследия существует не первый год. Это вопрос непростой. Есть федеральное законодательство, есть наш городской закон. Есть права собственника, которые тоже надо уважать, - заявил губернатор и отметил, что власть не может работать «по понятиям».

При этом он отметил усилия главы СК в сохранении наследия Петербурга и пообещал изучить вопрос изменения городского законодательства.