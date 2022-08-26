Новый детский сад построен в Невском районе

В Усть-Славянке построили новый садик. Фото: Правительство СПб

Новый детский сад появился в Невском районе Петербурга. Дошкольное учреждение сдали перед самым началом учебного года. Садик появился там, где сейчас идет активное жилое строительство и социальной инфраструктуры не хватает. Речь про Рыбацкое, а точнее поселок Усть-Славянка.

- Садик построен на Славянской улице, 19. Он рассчитан на 190 малышей. В саду есть восемь групп, бассейн, спортивный и музыкальный залы, - сообщает пресс-служба городского правительства.

Строители не забыли и прилегающую территорию. В рамках благоустройства там установили детские и игровые площадки.

Детсад получил номер 54. Комиссия Госстройнадзора завершила проверку и дала разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Так что с началом сентября здесь примут первых воспитанников.