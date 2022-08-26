Арсенал оружия времен войны изъяла полиция у садоводов в Ленобласти

Части оружия и боеприпасы изъяли у дачников в Ленобласти. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Целый арсенал оружия и боеприпасов времен Великой Отечественной войны изъяли у садоводов в Ленинградской области. Визит дачникам нанесли оперативники полиции вместе с коллегами регионального управления ФСБ. Операция проводилась в рамках дела о незаконном обороте оружия.

- Были проведены обыски на садовых участках в Сланцевском и Кингисеппском районах Ленобласти. В результате оперативники обнаружили тайники с вооружением, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В общей сложности было изъято 34 части оружия и 206 патронов различного калибра. Среди боеприпасов обнаружились ручные гранаты и даже небольшая авиабомба.

Всего в полицию было доставлено пятеро подозреваемых. Сейчас решается вопрос о привлечении и к ответственности.

Само оружие направлено на экспертизу. Многое будет зависеть от ее результатов.