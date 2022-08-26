Полицейский УАЗ протаранил «Шкоду» на севере Петербурга

Полицейский УАЗ влетел в "Шкоду" в Приморском районе. Фото: vk.com/dorinspb

Серьезное ДТП с участием полицейской машины произошло вечером пятницы на севере Петербурга. В Приморском районе города, на перекрестке Ольховой улицы с проспектом Королева, столкнулись патрульный УАЗ «Патриот» и «Шкода».

- Полицейский УАЗ ехал на заявку с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Но обязан был убедиться в том, что ему предоставляют преимущество в движении, - пишет паблик «Дорожный инспектор» ВКонтакте.

А поскольку этого не произошло, УАЗ протаранил «Шкоду», ударив ее прямо в бок и выбросив на тротуар. По счастью, с учетом позднего времени, людей на нем не было.

На место аварии работали врачи и спасатели. Информация о пострадавших уточняется.