Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2022 20:18

Дожди придут в Петербург после жарких выходных

В воскресенье синоптики обещают до +30 градусов
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
В Петербурге снова будет жарко. Но это уже последний "привет" от лета.

В Петербурге снова будет жарко. Но это уже последний "привет" от лета.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Туман и краткое возвращение жары обещают синоптики петербуржцам на этих выходных. После пасмурных четверга и пятницы погода снова разгуляется. Из-за облаков покажется солнце, которое прогреет воздух до 30-градусной отметки.

- Ночью и утром 27 августа туман. Днем малооблачно и без осадков. Температура воздуха составит +25...+27 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

В воскресенье без тумана и дождей. Термометры покажут +28...+30.

Но это, вероятно, последняя жара в нынешнем году. Уже в понедельник прогноз говорит о резком падении температуры до +23, а также начале пусть кратковременных, но дождей. Ветер сменит направление на северный, а давление понизится и составит 759 мм ртутного столба, что близко к норме.

Дальше только осень и возможное бабье лето.