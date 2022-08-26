Дожди придут в Петербург после жарких выходных

В Петербурге снова будет жарко. Но это уже последний "привет" от лета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Туман и краткое возвращение жары обещают синоптики петербуржцам на этих выходных. После пасмурных четверга и пятницы погода снова разгуляется. Из-за облаков покажется солнце, которое прогреет воздух до 30-градусной отметки.

- Ночью и утром 27 августа туман. Днем малооблачно и без осадков. Температура воздуха составит +25...+27 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться, - сообщает городской гидрометцентр.

В воскресенье без тумана и дождей. Термометры покажут +28...+30.

Но это, вероятно, последняя жара в нынешнем году. Уже в понедельник прогноз говорит о резком падении температуры до +23, а также начале пусть кратковременных, но дождей. Ветер сменит направление на северный, а давление понизится и составит 759 мм ртутного столба, что близко к норме.

Дальше только осень и возможное бабье лето.