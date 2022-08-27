Трое правоохранителей из Петербурга получили сроки за многомиллионные взятки

Двоих преступников лишили званий и взяли под стражу в зале суда. Фото: Олег ЗОЛОТО

Компания из оперуполномоченного, следователя и зама транспортного прокурора отправилась в петербургскую колонию строгого режима за многомиллионные взятки. Подробности рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

В 2019 году зампрокурора Тимур Горный заверил некоего Юнга, мол, запросто устроит, чтобы парочку уголовных дел просто не возбуждали. За это он со своим посредником О. получил 1,5 млн рублей. Вскоре в преступную цепочку оказались втянуты еще двое.

- Горный, в связи с отсутствием у него близко знакомых ему должностных лиц 2 отдела СЧ по РОПД, предложил Алексею Шиманскому, состоящему в должности старшего следователя ГСУ СК России по СПб, выступить в роли посредника. Затем Шиманский предложил эту роль своему знакомому Кириллу Лисовому, занимавшему должность оперуполномоченного, - рассказали в пресс-службе судов.

Лисовой нашел нового посредника между Юнгом и очередными нечестными правоохранителями и загнул общий взяточный ценник до 37 млн рублей. Подельники снова стали делить взятку по частям, однако в этот раз деньги оказались муляжом. Все потому, что незадолго до этого полиция вычислила одного за другим троих участников запутанной схемы.

Суд назначил 5 лет в колонии для Шиманского, 7 лет - для Лисового, 8,5 лет - для Горного. Двоих из них лишили званий и взяли под стражу в зале суда.