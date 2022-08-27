Пассажир каршерингового авто умер в больнице после ДТП на Васильевском острове

Водитель не справился с управлением. Фото: ВК/Дорожный инспектор

Вечерняя поездка на каршеринговом авто закончилась для пятерых человек печально. Как рассказали в паблике "Дорожный инспектор" ВКонтакте, машина попала в ДТП незадолго до полуночи в пятницу.

Каршеринг мчался по набережной Макарова от ЗСД, в один момент водитель потерял управление и слетел в кювет на Уральской улице. Сам водитель чудом не пострадал, а вот пассажиры получили травмы различной тяжести. Один из них лишился глаза, другой умер в больнице - врачи не смогли его спасти. В каком состоянии находятся еще два человека, не уточняется.

Фото: ВК/Дорожный инспектор

В комментариях в соцсети другие автомобилисты посоветовали быть аккуратнее с арендованными машинами.

- Не гоняйте на каршах, тачки очень плохо себя ведут на дорогах.. Разбитая подвеска, плохие тормоза... На этих машинах лучше ехать не больше 55 км/ч, - уверен один из петербуржцев.