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Общество27 августа 2022 9:15

Имущество активистки-оппозиционерки арестовали за внеурочную работу полиции

Горсуд закрепил аналогичное постановление районного суда
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Юристы МВД подсчитали, что протестные акции обошлись структуре в 4 млн рублей. Эти деньги выплатили полиции за работу в выходные.

Юристы МВД подсчитали, что протестные акции обошлись структуре в 4 млн рублей. Эти деньги выплатили полиции за работу в выходные.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудница петербургского штаба Навального* (признан экстремистским и запрещен в РФ) Ирина Фатьянова может всерьез остаться без жилья. Как сообщили в городском суде, ведомство повторно закрепило решение Дзержинского районного суда - там постановили наложить на имущество оппозиционерки арест. А все потому, что из-за протестных акций, которые она организовывала в январе 2021, петербургским полицейским пришлось работать во внеурочное время.

Сначала Фатьянову привлекли к административной ответственности, она провела под арестом 16 суток. Затем юристы ГУ МВД подали иск по поводу компенсации для полицейских, вынужденных работать в выходные.

- Это, в свою очередь, в соответствии с нормами трудового законодательства потребовало дополнительных финансовых затрат в качестве компенсации за сверхурочную работу, - уточнили в горсуде.

Оппозиционные акции обошлись почти в 4 миллиона рублей, подсчитали юристы. В мае суд наложил на имущество Фатьяновой арест, а 23 августа решение окончательно признали верным. Апелляционные жалобы активистки не удовлетворили. Вскоре юристы МВД привлекут к делу судебных приставов.