Пассажир упал на пути на станции "Пионерская"

Фото: ВК/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Утром в субботу, 27 августа, пассажир оказался на путях на станции метро "Пионерская". Об этом рассказали в соцсетях очевидцы инцидента.

Пользователи сети предположили, что мужчина улегся на пути на спор, но очевидцы опровергли версию. На самом деле пассажир был пьян и шатался. К счастью, мужчина не пострадал, а поездам не пришлось сильно выбиваться из рабочего графика.

- Он поднялся по ступенькам, и его повели сотрудники на эскалатор, был пьян, шатался. Все мероприятие заняло минут 15, - рассказали другие пассажиры.

В комментариях под постом в соцсети пользователи единогласно похвалили мужчину за то, что он смог соблюсти правила безопасности. Как известно, при падении на пути нужно сгруппироваться и лечь четко между рельс, не пытаясь выкарабкаться самостоятельно. А еще обязательно лечь головой к поезду, чтобы одежда не задралась от потока ветра.