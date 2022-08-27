Неосторожную школьницу сбила иномарка во дворе дома на Авиаконструкторов

По словам очевидцев, девочка отделалась переломом ноги. Фото: ВК/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Вечером пятницы, 26 августа, во дворе дома №42 по проспекту Авиаконструкторов случилось ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, иномарка сбила ребенка.

В полицию обратился сам водитель "Фольксвагена Гольф", попавший в ДТП. Мужчина рассказал, что он наехал на 12-летнюю девочку, когда та неожиданно выбежала из-за припаркованного автомобиля. По всей видимости, школьница не оценила обстановку на дворовом проезде, а автомобилист просто не успел среагировать и затормозить.

- В результате ДТП школьница в состоянии средней тяжести госпитализирована в больницу. Сотрудники полиции устанавливают все детали ДТП, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Петербуржцы, оказавшиеся свидетелями, рассказали в соцсетях, что девочка сломала ногу. В каком состоянии ребенок находится сейчас, не уточняется.