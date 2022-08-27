Сразу две иномарки полыхали ночью в Митавском переулке

Фото: ВК/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Ночка на субботу выдалась действительно жаркой для жителей Митавского переулка, что в Центральном районе. Около двух часов ночи у дома №3 вспыхнул автомобиль "Ауди".

По словам очевидцев, пожарные приехали быстро, но огонь успел перекинуться на припаркованную рядом "Чери". Более того, первая иномарка успела еще и взорваться, к счастью, не подвергнув опасности никого поблизости.

- В автомобиле "Audi" сгорели сгораемые части, в автомобиле "Chery" выгорел отсек двигателя, - отчитались в пресс-службе городского ГУ МЧС.

На тушение пожара ушло меньше 10 минут, на месте работали 10 спасателей и две единицы техники. Причины пожара не уточняются, но местные предположили, что дело в коротком замыкании. По словам одного из жильцов этого двора, несколько дней назад владельцы вспыхнувшего автомобиля ремонтировали свою "ласточку", но работы не увенчались успехом.